В репетиции построения с Георгиевской лентой приняли участие 600 человек в Рязани

Рязань готовится к празднованию Дня Победы. В сети появляются видео с репетиций.

Опубликовано видео с репетиции построения с Георгиевской лентой, которое пройдет 9 мая в 10:00 на площади Победы. В разворачивании ленты принимают участие 600 человек, среди них курсанты Академии ФСИН, Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя и волонтеры Победы.

Напомним, самая масштабная часть празднования состоится 9 мая на основной площадке торжества – Площади Победы. Здесь состоится возложение цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню. С 10:30 и до 12:00 прозвучат три концерта хоровых и духовых, в том числе для рязанцев и гостей города выступит Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова. В 12:30 фрагмент музыкального спектакля «Василий Теркин» представит ансамбль народной песни «Рязаночка».

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Что касается оформления города, как и всегда, оно будет торжественным и выдержанным. Флаги установят на Бульваре Победы, в сквере 60-летия Победы и на Площади Победы.