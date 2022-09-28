В региональных новостройках появился тренд на комьюнити-среду

В региональных новостройках бизнес-класса теперь в приоритете тренд на рациональность. Эксперты девелоперской компании «Мармакс» рассказали, что игроки рынка недвижимости сократили количество экстра-опций и уникальных фишек в пользу действительно нужных и необходимых решений.

Все чаще на региональном рынке в сегменте бизнес девелоперы создают зоны коворкинга, функциональные детские комнаты, тренажерные залы и постирочные комнаты. При этом продолжает активно развиваться концепция «умного дома», которая кардинально меняет взгляды на принципы организации жизни в современном жилом комплексе. Например, благодаря этой системе проводится дистанционный учет электроэнергии, благодаря чему вся информация автоматически передается на сервер поставщика услуг. Предусмотрена также функция управления освещением во всем доме, опция «умный холодильник», специальные датчики влажности и системы фильтрации воды, а также возможность управления техникой с помощью мобильного телефона. Автоматическое регулирование температуры позволит жителям сэкономить до 15% от оплаты счетов.

Однако не смотря на желаемый базовый набор параметров в новостройке у современных покупателей появляются и новые запросы. Например, они стали более подробно интересоваться технологиями строительства и материалами фасадов, отделки и благоустройства. Также большинство хочет видеть в своем проекте продуманную комьюнити-среду – например, общественные террасы, площадку для йоги, эксплуатируемые крыши и удобные лобби с комфортными зонами ожидания. Очень внимательно клиенты относятся к вопросу безопасности – очень часто их интересует бесключевой доступ в жилой комплекс по биометрии.

В будущем будет дальше прорабатываться эстетика архитектуры жилого комплекса, детально продумываться ландшафтный дизайн и концепция озеленения в целом, а также производиться грамотное зонирование территории. Эксперты прогнозируют и дальнейшее увеличение разнообразных функциональных пространств для отдыха – игровых площадок, и ворк-аут, комьюнити-пространств и мест для коворкинга.