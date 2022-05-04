В рамках празднования Дня Победы в Рязани проведут 77 мероприятий

4 мая в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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В рамках празднования Дня Победы в городе с 5 по 9 мая пройдут 77 мероприятий. О них подробно рассказала начальник управления культуры горадминистрации Ольга Голева.

Старт торжественным мероприятиям даст акция «Сад памяти», которая запланирована на 5 мая. В сквере имени Александрова в 12.00 в память о погибших в Великую Отечественную войну представители власти, общественных организаций и ветераны высадят деревья.

С 5 по 9 мая в различных районах города по инициативе ТОС состоятся концертные программы, пройдут фронтовые поляны. С 6 по 8 мая рязанцы поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления организовали творческие коллективы Рязани, образовательные организации. Мобильные бригады посетят 115 адресов.

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8 мая на Скорбященском мемориале состоится возложение цветов и гирлянды воинской славы. В этот же день в 11.00 на вокзал Рязань-2 прибудет ретропоезд. Запланированы встреча поезда, фотосессии, интерактивные программы.

9 мая, основными площадками для проведения мероприятий станут площадь Победы и площадь Ленина. Программа главного праздничного дня следующая:

09.45 – возложение цветов к Вечному огню на площади Победы;

10.00 – торжественное прохождение рязанского гарнизона;

10.30 – старт акции «Бессмертный полк»;

11.00 – смотр строя и песни «Песни в солдатском строю» на площади Ленина;

11.00 – 18.00 – праздник в Кремлёвском сквере;

15.00 – акция «Синий платочек» на площадке у Рязанской областной филармонии;

17.40 – встреча курсантов десантного училища, вернувшихся с Парада Победы в Москве (площадь Победы);

18.55 – всероссийская минута молчания (площадь Победы);

19.00 – большой праздничный концерт с участием коллективов Рязанской области, Рязанского областного симфонического оркестра и артиста Дмитрия Харатьяна (площадь Победы);

22.00 – салют. Информацию о том, откуда лучше смотреть его, ищите здесь.

По словам заместителя главы администрации Рязани Надежды Штевниной, во время празднования Дня Победы в Рязани будут предприняты беспрецедентные меры безопасности.