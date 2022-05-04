Праздничный салют 9 мая рязанцы могут посмотреть с площади Победы

Праздничный салют 9 мая рязанцы смогут посмотреть с площади Победы, которая станет главной локацией празднования Дня Победы в Рязани.

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Как сообщили 4 апреля на пресс-конференции в рязанской мэрии, запуск салюта запланирован на 22.00. Его хорошо будет видно с площади Победы и прилегающих к ней улиц.

До этого на площади Победы пройдёт концерт, его главной звездой станет артист Дмитрий Харатьян, который исполнит песни военных лет под музыку Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Начало – 19.00.

Рязанцев предупредили: на празднике будут действовать усиленные меры безопасности. Желающие попасть на концерт пройдут контрольные пункты с использованием металлических рамок. Охранять порядок будут сотрудники полиции, Росгвардии и других силовых структур.

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Подробная программа празднования Дня Победы в Рязани будет опубликована по ссылке.