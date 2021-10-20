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Среда, 20 октября, 2021
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В районе «Метропарка» в Рязани построят новую дорогу

7info7

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В Московском районе Рязани построят новую улицу. О строительстве дороги говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

Новая дорога уже получила название —  улица Перспективная №3. Дорога соединит Московское шоссе и Парковый проспект: от ТЦ «МETRO», вдоль ЖК «Метропарк», до «Академии Единоборств». По улице планируется пустить общественный транспорт. По словам представителя «Северной Компании», работы по строительству дороги начнутся в следующем году.

Согласно пресс-релизу «Северной Компании», благодаря новой дороге на территории «Метропарка» будут установлены остановочные павильоны, появится дублер улицы Мервинской, проезд к крупным спортивным объектам, новому футбольному манежу и зданию ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»

«Метропарк» — новый жилой комплекс на берегу Трубежа. Первый корпус жилого комплекса частично сдан и заселен, ведется строительство второго корпуса. В микрорайоне будет построена школа и несколько детских садов. «Северная компания» планирует бесплатно передать землю городу для строительства социальных объектов

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