В районе «Метропарка» в Рязани построят новую дорогу

В Московском районе Рязани построят новую улицу. О строительстве дороги говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

Новая дорога уже получила название — улица Перспективная №3. Дорога соединит Московское шоссе и Парковый проспект: от ТЦ «МETRO», вдоль ЖК «Метропарк», до «Академии Единоборств». По улице планируется пустить общественный транспорт. По словам представителя «Северной Компании», работы по строительству дороги начнутся в следующем году.

Согласно пресс-релизу «Северной Компании», благодаря новой дороге на территории «Метропарка» будут установлены остановочные павильоны, появится дублер улицы Мервинской, проезд к крупным спортивным объектам, новому футбольному манежу и зданию ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»

«Метропарк» — новый жилой комплекс на берегу Трубежа. Первый корпус жилого комплекса частично сдан и заселен, ведется строительство второго корпуса. В микрорайоне будет построена школа и несколько детских садов. «Северная компания» планирует бесплатно передать землю городу для строительства социальных объектов