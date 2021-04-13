В районах Рязанской области отключат телевидение

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Плановые профилактические работы станут причиной отключения телевидения и радиовещания в районах Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального Минтерпола.

Технические работы пройдут на РТПС «Рязань» 19 апреля с 2.00 до 17.00 и 20 апреля с 8.00 до 17.00. В эти дни без эфирного телевидения и радио останутся жители Пронского, Рыбновского, Рязанского, Спасского, Старожиловского районов.

19 апреля профилактические работы запланированы на РТПС «Мосолово». С 2.00 до 11.00 отключат сигнал для Кораблинского, Путятинского, Сапожковского, Сараевского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чучковского, Шиловского районов.

Остальные телевышки будут работать в обычном режиме.