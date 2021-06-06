В пяти районах Костромской области ввели особый противопожарный режим

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В субботу, 5 июня, в Костромской области ввели особый противопожарный режим на территории пяти муниципалитетов. Все из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Речь идет о Кологривском, Межевском, Пыщугском, Павинском и Чухломском районах.

На территории муниципалитетов запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. Также нельзя использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

На время действия особого противопожарного режима гражданам запрещено посещать леса.