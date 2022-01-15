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Суббота, 15 января, 2022
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В Пронском районе Renault Logan налетел на нож трактора

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса»

Вечером 14 января на трассе «Скопин – Рязань» в Пронском районе легковой автомобиль Renault Logan налетел на выступающий нож-«бабочку» трактора «Кировец», сообщает ИД «Пресса».

Как рассказал сам водитель легковушки, он возвращался из служебной поездки вместе с коллегой. При совершении обгона мужчина не учёл подвешенного сзади выступающего ножа. 

В результате столкновения автомобиль съехал в кювет. Транспорт получил механические повреждения. Водитель и пассажир остались невредимы. 

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После ДТП «Кировец» помог вытянуть Renault. Легковушка оказалась на ходу. 

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