В Пронском районе Renault Logan налетел на нож трактора

Вечером 14 января на трассе «Скопин – Рязань» в Пронском районе легковой автомобиль Renault Logan налетел на выступающий нож-«бабочку» трактора «Кировец», сообщает ИД «Пресса».

Как рассказал сам водитель легковушки, он возвращался из служебной поездки вместе с коллегой. При совершении обгона мужчина не учёл подвешенного сзади выступающего ножа.

В результате столкновения автомобиль съехал в кювет. Транспорт получил механические повреждения. Водитель и пассажир остались невредимы.

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После ДТП «Кировец» помог вытянуть Renault. Легковушка оказалась на ходу.