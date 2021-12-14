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Вторник, 14 декабря, 2021
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В Пронском районе пожилых супругов ограбили и избили ради мобильного телефона

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / УМВД России по Рязанской области

Рязанская полиция задержала проживающих в Московской и Владимирской областях трёх мужчин и одну женщину, которые подозреваются в разбойном нападении на пожилую семейную пару из Пронска, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По данным полиции, 20 сентября трое мужчин в медицинских масках позвонили домой к потерпевшим и представились сотрудниками правопорядка. 84-летний мужчина, открывший им, не поверил их словам и поспешил закрыть дверь. Однако злоумышленники ворвались в квартиру, избили, связали пенсионера и его 82-летнюю жену. 

После нападавшие принялись обыскивать квартиру, но самым ценным, что они нашли, оказался мобильный телефон. Забрав его, они скрылись на такси в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 («Разбой»). 

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В результате оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье задержали мужчин 28 и 39 лет и 36-летнюю женщину, а во Владимирской области – их 43-летнего сообщника.

По предварительным данным, инициатором поездки в Рязанскую область являлась женщина. К ограблению она привлекла своих знакомых. Теперь злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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