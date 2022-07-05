В проекте «День шедевра» натюрморт «Пионы»

В проекте «День шедевра» РИА «7info» и Рязанский художественный музей предлагают познакомиться с картиной Гончаровой «Пионы».
Натюрморт «Пионы» находится в Рязанском художественном музее в зале русского искусства 20 века.
Автора картины – художника Наталью Гончарову, называли амазонкой русского авангарда. В экспозиции музея представлен натюрморт с пионами.
Картина несёт на себе печать глубокого изучения творчества Ван Гога. Эмоциональная, экспрессивная, пластичная живопись.
Сочетание удивительно-ярких цветовых пятен в букете пионов, любимых многими летних цветов.
На картине только начавшие увядать цветы. Рука так и тянется дотронуться до опадающих лепестков.
Мастер сумела показать зрителю невероятно тонкую грань красоты.
— Живёт повсюду красота,
Сердца нам радует и греет,
И делает нас всех добрее,
Она, наверно, неспроста….