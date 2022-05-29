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Воскресенье, 29 мая, 2022

В Приморье выпускница устроила драку с учителями во время последнего звонка

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В Приморье выпускница устроила драку с учителями во время последнего звонка

В Приморском крае произошла драка с участием 17-летней школьницы и учителей, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что выпускники решили отметить последний звонок, приготовить шашлыки и повеселиться. Однако на пикнике неожиданно появились учителя и стали конфликтовать с одной из девочек.

Вскоре ссора переросла в разборки на кулаках. В итоге другим выпускникам пришлось разнимать скандалисток. Преподавательницы подали заявление полицию. То же самое сделала мама девочки.

Выяснилось, что экстраординарная ситуация стала продолжением старого конфликта, из-за которого годом ранее девочку перевели из одной школы в другую. Решается вопрос о привлечении родителей выпускницы к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

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