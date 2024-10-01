В посёлке Мехзавода возводят новый ФОК и обновляют дорогу к нему

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов на очередном заседании правительства сообщил, что строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мехзавода идет по графику. Его планируют завершить в ноябре текущего года. Комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» по нацпроекту «Демография».

Там же осуществляется капитальный ремонт дороги от улицы Роща до ФОКа, который должен завершиться 31 октября 2024 года.

«В этом году ведется капитальный ремонт автомобильной дороги от улицы Роща до физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мехзавода. Срок завершения работ по контракту 31 октября 2024 года. Предусмотрено устройство насыпи, проезжей части, освещения, водопропускной трубы, защита подземных коммуникаций», – сказал Виталий Артёмов.

Вдоль дороги будут созданы тротуары для безопасного перемещения пешеходов, а на территории ФОКа предусмотрят пешеходные дорожки. Также поблизости будет организована парковка на 30 автомобилей.