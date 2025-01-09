В поселке Сараи прошел «Парад Дедов Морозов и Снегурочек – 2025». Об этом сообщает глава администрации муниципалитета Валерий Дмитриев на своей странице ВКонтакте.

Жители 30 сел района облачились в новогодние костюмы и собрались на главной улице поселка, чтобы отпраздновать Новый год. На центральной площади весь день звучали песни, исполнялись танцы, водили хороводы.

«Рождественский фестиваль позволил нам объединиться, пожелать друг другу добра и мира, счастья, семейного тепла и понимания. Надеюсь, что рождественские поздравления наполнили теплом и радостью сердца всех участников этого события», – написал Валерий Дмитриев.

Собравшихся поздравил гармонист, лауреат множества конкурсов – Игорь Шипков. Он продемонстрировал виртуозную игру на гармони и поделился праздничным настроением с гостями праздника.