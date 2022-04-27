В поселке Мехзавода появится площадка для выгула собак

В поселке Мехзавода появится специализированная площадка для выгула собак, сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

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Территорию благоустроят в этом году в рамках реализации проектов местных инициатив. Депутат Елена Волкова, местные жители, представители администрации города, подрядной организации и управляющей компании обсудили вопросы, связанные с воплощением проекта в жизнь.

Специализированная площадка будет ограждена, здесь установят снаряды для игр, тренировок собак, урны. Выполнить работы подрядчик обещает до конца июня.

Также на встрече обсудили приведение в порядок прилегающей к будущей площадке территории — уборку поросли, состояние контейнерной площадки.