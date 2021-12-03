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Пятница, 3 декабря, 2021
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В понедельник в посёлке Южный отключат электричество

7info7

В понедельник, 6 декабря, в Рязани отключат электроэнергию в посёлке Южный. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Причина отключения – проведение работ на воздушной линии. Они начнутся в 10.00 и завершатся к 16.00.

Электричества не будет по следующим адресам:

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улица Корнилова, дома с 1 по 64;

улица Мусоргского, дома с 1 по 65;

улица Гайдара, дома с 1 по 64;

улица Щорса, дома с 9 по 12,  с 14 по 16, с 18 по 22, с 25 по 30, дом 32а, дом 36;

улица Ушакова, дома  с 1 по 64;

улица Нахимова, дома с 2 по 64, дом 19а, дом 19б.

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