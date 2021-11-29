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Понедельник, 29 ноября, 2021
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В понедельник четыре улицы в Рязани остались без холодной воды

7info7
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

В понедельник, 29 ноября, в Рязани отключили воду по нескольким адресам. Об это информируется пресс-служба администрации города.

Причина отключения – проведение ремонтных работ на водопроводе. Сотрудники «Водоканал» приступили к ним в 10 утра.

До 18.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица 10-я Линия, дом 35, дом 37, дом 37 корпус 1, дом 37 корпус 2;
  • улица Ленинского Комсомола, дом 89, дом 90, дом 91, дом 91 корпус 1, дом 93, дом 93 корпус 1, дом 93 корпус 2, дом 93 корпус 3, дом 94, дом 95, дом 95 корпус 1, дом 95 корпус 2, дом 95 корпус 3, дом 96, дом 97, дом 98, дом 99,
  • улица Стройкова, дом 88, дом 88 корпус 1, дом 90, дом 92, дом 94/41.

До 17.00 воды не будет в доме №59 по Московскому шоссе.

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