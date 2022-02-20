В Подмосковье водолазы нашли тело пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина

Днём 20 февраля водолазы обнаружили в Москва-реке труп пропавшего экс-замминистра юстиции РФ 70-летнего Владимира Ялунина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14:33. Сейчас на месте проводятся следственные мероприятия.

Владимир Ялунин пропал 5 февраля, отправившись кататься на квадроцикле. У подмосковного села Козино были обнаружены следы транспорта, ведущие к реке. В этом месте на водоёме образовался разлом льда. Позже квадроцикл нашли на дне реки.

В экстренных службах не исключают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.