В Подмосковье школьницы толпой зверски избили девочку

Прокуратура начала проверку после публикации видео с жестоким избиение школьницы в подмосковной Электростали, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, одноклассницы решили поиздеваться над сверстницей за то, что она якобы обманула их.

«Говори всю правду, получишь еще раз. Соврешь хоть что-нибудь», – кричала одна из нападавших.

На кадрах видно, что жертву били руками и ногами по голове. Сверстница умоляла прекратить, но ее слезы никого не разжалобили. Школьницы сами опубликовали видео в Интернете.

Этой жуткой историей уже заинтересовались и следователи.