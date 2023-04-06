В Подмосковье школьница-живодерка расчленяла кошек и хвасталась этим в Сети

В подмосковной деревне Василево школьница расчленяла кошек и хвасталась этим в Сети, сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее на улицах населенного пункта нашли тела двух мертвых котят. Убийцей оказалась 13-летняя девочка, которую сдал одноклассник.

Местные жители рассказали, что живодерка росла без родителей, под опекунством дедушки. Она хорошо училась, но после летней поездки на море сильно изменилась. Утверждается, что там сверстники научили ее нехорошему.

Подросток находила объявления, брала котят «добрые руки» и убивала, попутно описывая все подробности в своем телеграм-канале.