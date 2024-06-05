Среда, 5 июня, 2024

В Подмосковье поймали педофила, который предлагал девочкам суши

Автор: powder

Опубликовано

В подмосковных Химках задержали предполагаемого педофила, который заманивал девочек дорогими подарками, суши и молочными коктейлями, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, взамен 50-летний злоумышленник требовал от школьниц 12 и 13 лет интимные услуги.

По словам девочек, некоторых из них он пытался лапать и просил об оральном сексе.

В результате одна из школьниц пожаловалась родителям, а те пошли в полицию. Сейчас с ним общаются следователи. Пока опросили двух пострадавших, количество жертв может возрасти.

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