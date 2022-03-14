В Подмосковье отец насиловал дочь в кровати рядом со спящей женой

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя подмосковного Пушкино, который обвиняется в изнасиловании 13-летней дочери, пишет МК.

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Известно, что мама девочки умерла, когда ей было два годика, поэтому с ней жила бабушка. Некоторое время спустя вдовец привел в дом возлюбленную. Она замечать странное отношение отца к дочери, которая стала замкнутой и печальной.

В итоге девочка рассказала ей всю правду, после чего на мужчина написали заявление в полицию. Выяснилось, что в декабре 2019 года, когда ей было еще 12 лет, пьяный мужчина уложил дочку спать между собой и своей гражданской женой.

Отец стал приставать к ребенку. В дальнейшем мужчина насиловал девочку сначала два раза в месяц, а потом и по восемь раз. Девочке было стыдно рассказать родственникам о случившемся. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении отца-насильника.