В Подмосковье напали на участника СВО, который заступился за жену

Житель подмосковной Балашихи напали на участника спецоперации, который заступился за свою жену, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

По его данным, пьяный мужчина начал оскорблять супругу военнослужащего. Боец, который передвигается на костылях из-за тяжелой травмы ноги, в ответ сделал агрессору замечание.

В итоге завязалась драка, злоумышленник пригрозил участнику СВО сломать ему вторую ногу.

Военный стал снимать происходящее на камеру, после чего дебошир напал на него и избил. Пострадавший написал заявление в полицию.