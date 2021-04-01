В Подмосковье мужчина предложил знакомому убить пасынка в счет уплаты долга

В Подмосковье мужчина предложил знакомому убить своего пасынка в счет уплаты долга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 63-летний отчим ребенка обратился с такой просьбой к 40-летнему безработному приятелю. Житель Ногинска потребовал убить своего пасынка в качестве уплаты долга в 700 000 рублей.

Знакомый обратился в полицию и заявил, что долг был вымышленным, а мужчина ему и вовсе угрожал. 26 марта приятели под контролем полицейских все же встретились. 40-летний местный житель рассказал, что выполнил уговор и предъявил в качестве доказательств документы пасынка.

Новая встреча состоялась 29 марта. Тогда отчим передал киллеру расписку о долговом обязательстве на 700 000 рублей. После мужчину задержали за попытку организации преступления.