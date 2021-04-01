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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Подмосковье мужчина предложил знакомому убить пасынка в счет уплаты долга

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay

В Подмосковье мужчина предложил знакомому убить своего пасынка в счет уплаты долга. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

По данным издания, 63-летний отчим ребенка обратился с такой просьбой к 40-летнему безработному приятелю. Житель Ногинска потребовал убить своего пасынка в качестве уплаты долга в 700 000 рублей. 

Знакомый обратился в полицию и заявил, что долг был вымышленным, а мужчина ему и вовсе угрожал. 26 марта приятели под контролем полицейских все же встретились. 40-летний местный житель рассказал, что выполнил уговор и предъявил в качестве доказательств документы пасынка. 

Новая встреча состоялась 29 марта. Тогда отчим передал киллеру расписку о долговом обязательстве на 700 000 рублей. После мужчину задержали за попытку организации преступления.

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