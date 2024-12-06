Пятница, 6 декабря, 2024
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В Подмосковье мигрант-убийца девушки выдал себя, откликнувшись на имя

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Житель Подмосковья случайно выманил на улицу и разоблачил убийцу 25-летней дочери выкрикнув ее имя, пишет «МК».

Жертвой уроженца Таджикистана стала жительница Железнодорожного. Преступление произошло в 2022 году. Долгое время о судьбе пропавшей без вести ничего не было известно. Со временем выяснилось, что телефон девушки находится в частном секторе микрорайона Салтыковка в Балашихе.

«Отец несколько недель ходил по улицам поселка и выкрикивал имя дочери. Неожиданно из одного дома вышел мужчина и спросил: откуда прохожий ее знает?» – говорится в публикации.

Мигрант заявил ему, что знаком с девушкой. Он утверждал, что она взяла у него в долг 60 тысяч рублей на оборудование для маникюра. Позднее он сообщил отцу пропавшей, что она уехала в другой город. Чтобы узнать подробности, мужчина затребовал у него два миллиона рублей.

Отец пропавшей понял, что его обманывают, после чего обратился в полицию. Весной этого года стражи порядка нашли на участке, который охранял мигрант, труп девушки. Ей было нанесено не менее 33 ударов ножом.

Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы.

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