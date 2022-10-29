Суббота, 29 октября, 2022
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В Пителинском районе открыли после ремонта Дом культуры села Пеньки

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В пятницу, 28 октября, в селе Пеньки Пителинского района Рязанской области после ремонта открыли Дом культуры. Работы велись в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины» госпрограммы «Развитие культуры и туризма».

Елена Шаповская, директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, региональный координатор проекта «Культура малой родины»:

Самые теплые слова благодарности министерству культуры области, главе администрации района и подрядчику, а артистам Пителинского района — за концерт. Пусть в этом зале всегда будет много народа, работали кружки и Дом культуры оставался очагом сельской жизни, Домом в котором всегда живет праздник!»

На открытии также выступили: первый заместитель министра финансов Рязанской области Людмила Ляпина, помощник депутата Государственной Думы Андрея Красова Алексей Рыбин, помощник губернатора Рязанской области по Пителинскому району Николай Дудкин, заместитель главы администрации по социально-экономическому и стратегическому развитию Людмила Агапкина, начальник отдела культуры, спорта и туризма Анна Васина, глава Пеньковского поселения Василий Конышев.

Для зрителей концертные номера показали работники культуры района, гости познакомились с фотовыставкой, посвященной истории села и клуба.

В Пителинском районе открыли после ремонта Дом культуры села Пеньки
В Пителинском районе открыли после ремонта Дом культуры села Пеньки
В Пителинском районе открыли после ремонта Дом культуры села Пеньки
В Пителинском районе открыли после ремонта Дом культуры села Пеньки
В Пителинском районе открыли после ремонта Дом культуры села Пеньки
В Пителинском районе открыли после ремонта Дом культуры села Пеньки

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