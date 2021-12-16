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Четверг, 16 декабря, 2021
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В ПФР передали некоторые меры социальной поддержки рязанцев

7info7

В Пенсионный фонд РФ передали отдельные меры социальный поддержки жителей Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С 1 января 2022 года ПФР будет выдавать пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного и ежемесячного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву.

Также теперь в полномочиях ПФР – предоставление денежных компенсаций пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС  и других техногенных катастроф, компенсационные выплаты военнослужащим и членам семей погибших (умерших) военнослужащих, компенсации страховой премии инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) по договору ОСАГО.

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Гражданам, которым уже предоставляются вышеперечисленные выплаты и пособия, нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд РФ. В этом случае передача полномочий между ведомствами произойдет автоматически.

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