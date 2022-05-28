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Суббота, 28 мая, 2022

В Петербурге пропавшую 12-летнеюю школьницу нашли в квартире у педофила

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Петербурге пропавшую 12-летнеюю школьницу нашли в квартире у педофила

В Санкт-Петербурге пропавшую 12-летнеюю школьницу нашли в квартире у 24-летнего педофила, сообщает «Комсомольская прада» со ссылкой на источник.

О пропаже девочки заявила её мать. Женщина рассказала, что дочь ушла на прогулку, затем перестала отвечать на звонки.

Полиция начала искать школьницу и выяснила, что та находится в доме на улице Танкистов в Колпино. Когда полицейские ворвались в квартиру, то застали девочку с мужчиной.

Оказалось, парень познакомился с потерпевшей в интернете и заманил к себе домой, где, угрожая ножом, надругался над ней. Возбуждено уголовное дело.

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