В Петербурге пропавшую 12-летнеюю школьницу нашли в квартире у педофила

В Санкт-Петербурге пропавшую 12-летнеюю школьницу нашли в квартире у 24-летнего педофила, сообщает «Комсомольская прада» со ссылкой на источник.

О пропаже девочки заявила её мать. Женщина рассказала, что дочь ушла на прогулку, затем перестала отвечать на звонки.

Полиция начала искать школьницу и выяснила, что та находится в доме на улице Танкистов в Колпино. Когда полицейские ворвались в квартиру, то застали девочку с мужчиной.

Оказалось, парень познакомился с потерпевшей в интернете и заманил к себе домой, где, угрожая ножом, надругался над ней. Возбуждено уголовное дело.