Четверг, 29 сентября, 2022
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В Петербурге мужчина застрелил гостя и жил с его трупом 8 дней

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Двух мужчин — живого и мёртвого — нашли в квартире Пушкинского района Петербурга после заявления соседей о трупном запахе, сообщает «Фонтанка».

Вчера жильцы дома № 1 в посёлке Ленсоветовский обратились в полицию с жалобой на соседа, из квартиры которого идёт трупный запах. Правоохранители вошли в помещение и нашли там пьяного 49-летнего ранее судимого хозяина и труп с огнестрельным ранением в глаз.

Выяснилось, что убийство мужчина совершил 20 сентября. В этот день он привёл в гости человека, с которым познакомился на улице. Во время пьянки произошла ссора, хозяин убил гостя.

Из квартиры сотрудники полиции изъяли ружье, патроны и молоток. Следователи готовятся возбудить уголовное дело.

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