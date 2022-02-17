В Петербурге из зала суда освободили обвиняемого в убийстве транссексуала

Обвиняемого в убийстве транссексуала из Таджикистана, тело которого было найдено в реке в Ленинградской области, освободили из зала суда после вынесения приговора, сообщает РИА Новости.

Суд переквалифицировал его действия в превышение самообороны и зачел срок нахождения в СИЗО.

«Суд <…> назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в колонии общего режима. Яновский освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — сообщили в объединенной пресс-службе суда.

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В июне 2020 года в реке Мга в Кировском районе обнаружили фрагмент тела мужчины с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом. Подозреваемого задержали.

Как сообщали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, оперативникам стало известно, что злоумышленник, как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей.

По данным полиции, убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове, куда транссексуал пришел по приглашению мужчины. После предполагаемого убийства мужчина скрывался в Твери, но потом приехал в Петербург, чтобы спрятать тело убитого по частям.