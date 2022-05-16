В Петербурге 14-летний подросток умер, надышавшись газа из зажигалки

В Санкт-Петербурге 14-летий школьник надышался газом из зажигалки и умер, сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился на улице Симонова, 4/1. Компания подростков баловалась с зажигалками, используя их не по прямому назначению. На это обратил внимание местный житель и вызвал правоохранителей.

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Когда на место происшествия прибыли полицейские, мальчик уже лежал без сознания. Школьнику вызвали скорую помощь, но реанимировать его не удалось.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ЧП.