В Рязани приняли роды у пациентки с перенесенной травмой позвоночника

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у пациентки с перенесенной травмой позвоночника. Об этом сообщает медучреждение в своей группе ВКонтакте.

В центр поступила пациентка Татьяна. Несколько лет назад она активно занималась тхэквондо. Во время очередной тренировки девушка получила ушиб позвоночника, в результате которого в течение месяца на уровне ног она была полностью обездвижена. Постепенно, благодаря лечению, сначала вернулась чувствительность нижних конечностей, а затем Татьяна постепенно вновь начала ходить.

В период беременности будущая мама находилась под контролем врачей разных специальностей, учитывая перенесенную травму и осложнения, возникшие в эти девять месяцев. В результате долгожданная малышка самостоятельно появилась на свет в срок доношенной беременности с весом 3400 г, ростом 52 см.

Реклама

Она стала первым ребёнком у Татьяны. Девочку назвали Люда. Мама с малышкой в настоящее время чувствуют себя хорошо и планируются на выписку.