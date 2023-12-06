В перестрелке на трассе М5 в Рыбновском районе ранили полицейского

Во время перестрелки, которая произошла в Рыбновском районе на трассе М5 6 декабря, ранение получил полицейский. Об этом сообщает КП-Рязань со ссылкой на осведомлённый источник.

ЧП произошло в селе Высокое. Там мужчина начал стрелять со второго этажа дома по проезжающим автомобилям. На место прибыл наряд ОМОН, при задержании мужчина стал стрелять в правоохранителей.

Официальная информация о происшествии пока не поступала. Подробности уточняются. Ранее 7info писал, что из-за стрельбы перекрывали движение по трассе в сторону Москвы, а очевидцы заметили на дороге труп.