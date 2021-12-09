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Четверг, 9 декабря, 2021
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В передаче Малахова «Прямой эфир» расскажут о лидере осокинской ОПГ Лебедеве

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Прямой эфир с Малаховым от 09.12.2021

В новом выпуске передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» расскажут об Алексее Лебедеве — лидере осокинской ОПГ, которая в 90-х действовала в Рязани. Шоу выйдет в эфир 9 декабря на канале «Россия 1». 

Как удалось выяснить журналистам программы, главарь банды сбежал на территорию Украину, сменив имя на Сергей Виговский. Сейчас он ведёт тренинги на своём YouTube-канале, занимается сетевым маркетингом. 

В «Прямом эфире» также принял участие рязанский журналист Михаил Комаров. 

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Напомним, Лебедева должны были экстрадировать из Украины по запросу России в 2016 году, однако подозреваемого так и не передали. 

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