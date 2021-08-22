В Пензе на набережной сняли на видео «гнилой поступок» водителя катера

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Жителей Пензы возмутил поступок водителя катера, который в субботу вечером окатил водой стоявших на берегу Суры горожан.
Видеозапись с места событий опубликована в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте».
«Гнилой поступок», – охарактеризовал случившееся автор публикации.
Как стало известно, катер на высокой скорости пронесся вдоль набережной, после чего резко развернулся. В итоге волна накрыла пензенцев, которые никак не ожидали такого поворота.
Один из пользователей предположил, что у судоводителя нет прав на вождение катера.