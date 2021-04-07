В Орловской области зафиксировали избыток магазинов

Региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин сообщил, что в Орловской области в два раза превышен норматив обеспеченности населения стационарными торговыми площадями в расчете на каждую тысячу человек, пишет портал «Орелград».

Подчеркивается, что на долю стационарной торговли в регионе приходится 84 процента объектов.

«Состояние товарных запасов в розничной и оптовой торговле в регионе в целом стабильное и обеспечивает удовлетворение потребительского спроса различных социальных групп населения в продовольственных товарах», – обратил внимание Лыкин.

По его словам, пандемия повлияла на взгляды орловских потребителей, которые стали все чаще заказывать товар через интернет.