В Орловской области беременным решили не платить за прививку от коронавируса

Исполняющий обязанности главы депздрава Орловской области Станислав Шувалов рассказал, почему в регионе не ввели выплаты для беременных, привившихся от коронавируса, пишут Орловские новости.

Одна из местных жительниц обратила внимание, что такая практика уже действует в Курской области.

«Мы на самом деле здесь никого не подкупаем. Прививка делается бесплатно. Прививка способна спасти жизнь человека», – отметил Шувалов.

Чиновник пояснил, что в Орловской области есть свои меры поддержки беременных, которые не связаны с распространением коронавируса. Он заключил, что говорить о необходимости «подкупать или стимулировать» вакцинацию неуместно.