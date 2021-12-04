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Суббота, 4 декабря, 2021
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В Орловской области беременным решили не платить за прививку от коронавируса

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Исполняющий обязанности главы депздрава Орловской области Станислав Шувалов рассказал, почему в регионе не ввели выплаты для беременных, привившихся от коронавируса, пишут Орловские новости.

Одна из местных жительниц обратила внимание, что такая практика уже действует в Курской области.

«Мы на самом деле здесь никого не подкупаем. Прививка делается бесплатно. Прививка способна спасти жизнь человека», – отметил Шувалов.

Чиновник пояснил, что в Орловской области есть свои меры поддержки беременных, которые не связаны с распространением коронавируса. Он заключил, что говорить о необходимости «подкупать или стимулировать» вакцинацию неуместно.

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