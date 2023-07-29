В опустевшем рязанском селе почтили память священномученика Гавриила

Ежегодно 28 июля в опустевшем селе Внуково Михайловского района собираются верующие, чтобы почтить память священника Гавриила (Масленникова), служившего в ХХ веке во внуковском храме Преображения Господня. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Водосвятный молебен был отслужен собором михайловских священников у Поклонного креста, воздвигнутого рядом с разрушенным Преображенским храмом. Возглавил молебное пение благочинный Михайловского первого округа протоиерей Сергий Арсентьев.

Традиция собираться здесь для общей молитвы существует уже около двадцати лет. Разрушенный Преображенский храм в опустевшем селе Внуково является последним местом служения священномученика Гавриила (Масленникова). Будущий святой был арестован в 1937 году. После допросов и пыток его расстреляли. Это был уже не первый арест священника в разгар антицерковной кампании. Память священномученика Гавриила совершается 18 ноября, в день его расстрела. Летнее празднование в честь этого святого местные жители совершают потому, что именно 28 июля стараниями внучки священномученика рядом с Преображенским храмом был установлен поклонный крест. Михайловцы считают эту дату символичной, ведь в ней таким образом соединились две важные исторические вехи нашей страны: годы апостольских трудов князя Владимира, крестившего Русь, и богоборческие годы новой антицерковной власти прошлого века. Русский народ, крещёный в единой купели Православия, в годы советской власти разделился на два лагеря: гонителей и гонимых. Святой Гавриил оказался на стороне тех, кто ценою жизни исповедовал веру своих предков.

У Поклонного креста в этот день молились не только жители Михайловского района, но и паломники из Тульской и Московской областей. По традиции участники молебна после богослужения отправились в село Солнечное в храм Покрова Пресвятой Богородицы, один из приделов которого освящён в честь священномученика Гавриила. Здесь празднование завершилось общей трапезой.