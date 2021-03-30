В Омске на глазах у прохожих изнасиловали девушку

Возбуждено уголовное дело против жителя Ханты-Мансийска, который подозревается в изнасиловании девушки в Омске, пишет портал «Om1.ru».

По словам потерпевшей, она возвращалась домой с работы в четыре утра. В какой-то момент к ней подошел неизвестный и попросил зажигалку. Молодой человек подкурил сигарету и ушел. Однако вскоре злоумышленник вернулся, насильно завел девушку за здание супермаркета и надругался над жертвой.

«Спросил у нее зажигалку. Она пошла в сторону дома, тогда я ее и схватил за шею», — признался задержанный.

Известно, что женщина не видела лица насильника. Спустя три дня мужчину арестовали возле его дома. Им оказался 19-летний парень. В ночь преступления он был сильно пьян.