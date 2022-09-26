В Окском заповеднике состоялся День журавля

В Окском заповеднике 18 сентября прошёл праздник День журавля.

В мероприятии участвовали Спасская и Криушинская школы, рязанская школа №47, ребята из посёлка Брыкин Бор, ансамбль Tanzdorf и танцевальная группа посёлка Брыкин Бор, ансамбль Feelin’s, представители компании «Зарубежнефть», а также волонтёры, друзья заповедника и сотрудники заповедника.

Традиционно День журавля проходит осенью во время миграции журавлей, когда птицы собираются в стаи и начинают свой долгий путь на юг. Или празднуют их прилёт на места зимовки.

Для Окского заповедника этот праздник особенный: только здесь есть питомник редких видов журавлей. В дикой природе у нас гнездится только серый журавль, но в питомнике есть все виды журавлей, обитающие в России.

Многие виды журавлей стали очень редкими. Города и пашни, осушение болот, применение химикатов в сельском хозяйстве и браконьерство вытесняют их с исконных мест обитания. Для сохранения этих удивительных птиц, люди изучают их биологию, создают заповедники и питомники, выпускают птиц в природу.

В 2022 году праздник посвятили японскому журавлю – самому редкому из семи видов российской фауны. Из презентации «Достопочтенный господин журавль» участники узнали много интересных фактов об особенностях строения и образа жизни самого крупного и красивого журавля.

Восстановлением численности природной популяции занимаются в двух российских центрах разведения этих птиц – на Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника и в Питомнике редких видов журавлей Окского заповедника.

Музыкальную часть программы открыли ансамбль Tanzdorf и танцевальная группа посёлка Брыкин Бор вальсом «Журавли», а продолжился праздник под замечательные музыкальные композиции ансамбля Feelin’s.

После концерта прошёл конкурс на самый интересный вопрос о японских журавлях от зрителей, победители получили ценные призы от компании «Зарубежнефть». Представители этой компании приезжают в Окский заповедник на День журавля второй год подряд. Компания финансово поддерживает работы по восстановлению популяции стерха в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма».

В завершении гости посетили Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров и Питомник редких видов журавлей. А уникальное общение с ручными японскими журавлятами Наруто и Ситаро надолго останется в памяти всех участников праздника.

Фото Ольги Алексеевны Шириня, Татьяны Владимировны Постельных, а также от компании АО «Зарубежнефть».