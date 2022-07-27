В Окском заповеднике продлили полный запрет на посещение лесов до середины августа.

Мера введена в связи с повышенной пожарной опасностью из-за неблагоприятных климатических условий. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Для предотвращения массовых очагов лесных и природных пожаров полный запрет на посещение лесов всех лесничеств на территории Окского заповедника будет действовать до 15 августа 2022 года.

В пресс-службе напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Граждан призывают не разводить костры, не сжигать мусор, в том числе на своих приусадебных участках и на землях сельхозназначения.

В случае обнаружения возгорания в лесу или возле него нужно немедленно сообщать по телефонам:

• Единая служба спасения – 01, 112

• ЕДДС Спасского района 8-(49135)-3-33-63

• ЕДДС Клепиковского района 8(49142)-2-41-33

• дежурный ФГБУ «Окский государственный заповедник» 8-910-623-13-15, 8-920-981-88-29.

Жителей региона просят быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.