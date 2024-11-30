Суббота, 30 ноября, 2024
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В офисах компании «Яндекс.Такси Корп» в Киргизии прошли обыски

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В Киргизии компания «Яндекс Такси» оказалась в центре скандала, связанного с подозрениями в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ), в офисах компании и ее партнеров прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным спецслужб, компания «Яндекс.Такси Корп» и ее партнеры, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Службы антимонопольного регулирования, безосновательно завышали процентные ставки для водителей, работающих на платформе. Это, по их мнению, привело к искусственному увеличению стоимости услуг такси для клиентов.

«Сейчас идет активная работа по установлению лиц, причастных к этим противоправным действиям, чтобы привлечь их к ответственности», — сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Этот инцидент добавляет новые штрихи к вопросу регулирования деятельности крупных технологических компаний в регионе, особенно в сфере услуг, связанных с частным извозом.

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