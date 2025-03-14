В Одессе застрелен Демьян Ганул – один из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году

В центре Одессы застрелен украинский неонацист Демьян Ганул, один из организаторов и участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности инцидента

Нападение произошло в Приморском районе Одессы. По предварительным данным, неизвестный мужчина выстрелил в Ганула и скрылся. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и криминалисты.

Издание «Страна» опубликовало фотографии убитого, отмечая, что по характерным татуировкам можно с уверенностью утверждать, что это действительно Ганул. По данным «Инсайдера», в городе введён план-перехват «Сирена». Предположительно, стрелявший был одет в военную форму.

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Кто такой Демьян Ганул

Ганул был неонацистом и бывшим руководителем силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В 2014 году Ганул принимал активное участие в событиях 2 мая, когда в Доме профсоюзов в Одессе погибли десятки человек. В одной из телепередач он заявлял, что не считает погибших за людей и неоднократно публиковал в соцсетях материалы ироничного характера на эту тему.

В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск. Он подозревался в уничтожении памятников воинской славы России.

В настоящее время правоохранительные органы Украины ведут расследование убийства Ганула, личность стрелявшего и его мотивы остаются неизвестными.