В областной бюджет 2021 года внесены изменения

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В четверг, 20 мая, на заседании областной Думы депутаты внесли изменения в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» муниципальным образованиям распределены субсидии на строительство, ремонт и содержание местных автодорог.

Как пояснил председатель регионального парламента Аркадий Фомин, на эти цели направляется 750 млн. рублей. Большая часть из них – более 470 миллионов рублей – предназначено для областного центра, почти 10 миллионов выделяется на модернизацию светофоров.

Важно, что мы оперативно собрали Думу, чтобы у муниципалитетов была возможность провести конкурсные процедуры и оперативно сделать работы. При этом качество и сроки их выполнения мы – депутаты – будем контролировать вместе с общественностью, – подчеркнул он.

Кроме этого, доходная и расходная части бюджета текущего года увеличены на дополнительно поступающие федеральные целевые средства в размере 363 млн. 584 тысяч рублей.

Министр финансов региона Марина Наумова рассказала, что финансирование пойдет, в том числе на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (28,1 млн. рублей), на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 (28,1 млн. рублей), на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в рамках реализации территориальных программ ОМС (307,2 млн. рублей).

Также внесены изменения в расходную часть областного бюджета текущего года. На 160,5 млн. рублей увеличены средства на региональную программу по развитию здравоохранения в целях сокращения дефицита финансового обеспечения территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Дополнительно 5 млн. рублей выделено на модернизацию систем теплоснабжения, 6,8 млн. рублей – на реализацию программы «Развитие информационного общества». Для проведения мероприятий по расчистке озера Уржинское на 3 млн. 230 тысяч рублей планируется увеличить расходы по программе развития водохозяйственного комплекса.

Ассигнования в рамках программы «Социальная защита и поддержка населения» возрастут на 32 млн. 420 тысяч рублей, в том числе на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» и создание многопрофильного социально-реабилитационного центра.

Расходы на обслуживание государственного долга Рязанской области было предложено сократить на 147,6 млн. рублей в связи с привлечением бюджетного кредита из федеральных средств в декабре 2020 года и рефинансированием дорогих банковских кредитов на более дешевые.