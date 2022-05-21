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Суббота, 21 мая, 2022

В Новосибирске муж зверски убил жену овощечисткой

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В Новосибирске муж зверски убил жену овощечисткой

В Калининском районе Новосибирска мужчина во время ссоры убил жену овощечисткой, пишет КП.

Инцидент произошел 17 мая на улице Рассветной. В этот день супруги в очередной раз поссорились. Из жилья раздавались крики и непонятные звуки.

Вскоре злоумышленник вышел на лестничную клетку и стал стучаться к соседям. По словам очевидцев, его руки, лицо и одежда были в крови. Он показал им, что у его жены горло перерезано.

В квартире нашли перевернутый стол, за которым, вероятно, выпивали. На полу лежала женщина, которую убил муж. Он взял овощечистку и проткнул ею артерию за ухом жены.

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