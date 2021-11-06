10.1 C
Рязань
Суббота, 6 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Новороссийске таксист 15 минут не выпускал со двора спешащую на вызов скорую

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В городе Новороссийск в Краснодарском крае водитель такси на Lada Granta около 15 минут не давал выехать со двора машине скорой помощи, которая спешила вызов. Об этом сообщает Telegram-канал “Mash”.

Один из медиков зафиксировал действия автохама на видео.

По словам фельдшеров, таксист сначала стал ругаться с водителем скорой, а после заперся в машине и не двигался с места. Не повлияла не него даже медицинская сирена. 

Справиться с упрямством мужчины удалось лишь тогда, когда в конфликт с ним вступили жители близлежащих домов. 

Сейчас таксиста разыскивает полиция.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,804ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать