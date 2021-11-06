В Новороссийске таксист 15 минут не выпускал со двора спешащую на вызов скорую

В городе Новороссийск в Краснодарском крае водитель такси на Lada Granta около 15 минут не давал выехать со двора машине скорой помощи, которая спешила вызов. Об этом сообщает Telegram-канал “Mash”.

Один из медиков зафиксировал действия автохама на видео.

По словам фельдшеров, таксист сначала стал ругаться с водителем скорой, а после заперся в машине и не двигался с места. Не повлияла не него даже медицинская сирена.

Справиться с упрямством мужчины удалось лишь тогда, когда в конфликт с ним вступили жители близлежащих домов.

Сейчас таксиста разыскивает полиция.