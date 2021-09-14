В новом сезоне музыкальный театр снова радует рязанцев любимыми постановками

В Рязанском музыкальном театре начался новый сезон. В августе рязанские театралы уже успели посмотреть премьеру 2021 года – мюзикл «Здравствуйте, я ваша тётя» и комедию «Труффальдино из Бергамо». Последняя идет в театре уже несколько сезонов и не теряет популярности у зрителей. То же самое можно сказать о комедии «Бабий бунт». С 2017 года этот спектакль посмотрели тысячи рязанцев и гостей города. И неизменно её принимают самыми горячими овациями – и представители старшего поколения, и молодёжь. Очередной шквал аплодисментов и слов благодарности обрушился на артистов 9 и 10 сентября.

Чем же так пленяет эта история, созданная режиссёром-постановщиком – Владимиром Бородиным и дирижёром-постановщиком Арифом Дадашевым по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова и по пьесе К. Васильева и М. Пляцковского? Яркими красками – и в костюмах, и в декорациях, и в музыке. Искренними и понятными характерами, созданными артистами музыкального театра. Хорошими, добрыми шутками. Песнями, которым хочется подпевать.

И конечно, – сюжетом. Решили донские казачки доказать мужьям, что они теперь – равноправные члены общества, гражданки, которых нужно уважать, а не гонять по станице ухватом. Мужики, конечно, удивились, но подумали, что и без жён проживут. Щи варить – дело нехитрое, даже лучше без них будет – никто не шумит, не ругается. Но не всё оказалось так просто…

Потому и не достать билеты на «Бабий бунт». Ведь в этой комедии – и любовь, и интрига, и юмор, и стрельба, и цыгане. Ещё раз погрузиться в этот шумный и яркий мир можно будет 9 и 10 октября.

А в сентябре музыкальный театр приглашает на следующие постановки:

15 сентября (среда) 19:00

16 сентября (четверг) 19:00

Мюзикл в двух действиях И. Зубкова «12 стульев» (12+) по мотивам одноименного романа И. Ильфа и Е. Петрова.

18 сентября (суббота) 18:00

19 сентября (воскресенье) 18:00

Оперетта в одном действии Ж. Оффенбаха «Званый вечер с итальянцами» (12+)

23 сентября (четверг) 19:00

25 сентября (суббота) 18:00

26 сентября (воскресенье) 18:00

Мюзикл в 2-х действиях В. Баскина «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+) по мотивам пьесы Б. Томаса

Приобрести билеты можно в кассах театра или онлайн на сайте.