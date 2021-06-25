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Пятница, 25 июня, 2021
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В Новочебоксарске гниющий труп неделю пролежал в комнате общежития

7info7
В Новочебоксарске гниющий труп неделю пролежал в комнате общежития
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В общежитии Новочебоксарска в одной из комнат обнаружили труп мужчины. На происшествие указывал сильный запах гниения, который несколько дней тревожил местных жителей.

Тело мужчины нашли 23 июня. Вонь начала тревожить людей ещё за неделю до этого. Однако местные посчитали, что проблема в оставленном мусоре.

Всю неделю шел запах гнили из окна второго этажа. Рой мух влетал и вылетал из окна той комнаты. Потом мы вызвали полицию, а там оказался труп, — передаёт слова одного из жильцов pg21.ru.

По словам других очевидцев, когда тело мужчины выносили из коомнаты, оно рассыпалось, из него падали опарыши.

Сейчас следователи проводя проверку по факту произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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