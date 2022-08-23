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В Норильске подозреваемый погиб при падении с 6-го этажа

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Норильске проводится проверка по факту смерти подозреваемого при падении из окна. Подробности сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Погибшему 23 года. Молодого человека доставили в следственный отдел для проведения следственных действий. В понедельник, 22 августа, парень прыгнул из окна на шестом этаже. От полученных травм пострадавший скончался на месте падения.

Следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства ЧП. Полицейских проверяют на халатность.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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