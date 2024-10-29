В ночь на 30 октября в Центральной России прогнозируют «чёрный» лёд

«Чёрный» лёд прогнозируют в ночь с 29 на 30 октября в Центральной России. Об этом сообщил в своём Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Причиной неблагоприятного явления станет адвекция холода, которая происходит одновременно с уменьшением облачности. Всё это приведёт к усилению и выхолаживанию приземного воздуха до околонулевых значений с лёгкими заморозками. Всё это после дождей может привести к формированию гололедицы.

Она составит 0,5-1 мм. Это явление называют «чёрным» льдом. Дело в том, что он невидим на дорогах и от этого очень опасен.