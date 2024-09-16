В ночь на 17 сентября в Рязани отключат холодную воду

В Рязани с ночь с 16 на 17 сентября отключат холодную воду на некоторых улицах. Об этом сообщает региональный Водоканал.

Отключение произойдет 16 сентября в 22:00. Включат вновь воду 17 сентября в 5:00.

Предстоящую ночь без воды проведут жители следующих дома и организации: улица Лево-Лыбедская №34 (Рязанский государственный цирк); улица Ленина №28 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области); улица Николодворянская №14, №16, №18; улица Полонского №1 корп. 1, 1/54, 1/54, №2 корп.1, 4, №4 корп.1, №6, №7, №9 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области, ГКУ УКС Рязанской области, ГКУ Рязанской области ЦИТ Рязанской области); Соборная площадь №2, №6, №14 (Центр развития креативных индустрий), №18, №21.